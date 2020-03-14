Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус

Специалисты из Медицинского университета Гуанчжоу проанализировали данные о 745 детях и 3174 взрослых, которые контактировали с заражёнными за две недели до обращения к врачу.

В итоге коронавирус выявили у десяти детей и 111 взрослых. Что интересно, у детей не проявились многие симптомы: у троих не было лихорадки, у пятерых — кашля, а у восьми — насморка. Компьютерная томография лёгких не смогла обнаружить у них однозначных признаков пневмонии.

Кроме того, учёные выяснили, что от детей коронавирус может чаще всего распространяться фекально-оральным путём. Например, через немытые после туалета руки.