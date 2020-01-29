Учёные рассказали, как глобальное потепление повлияет на вкус вина

Им может помочь переход на более засухо- и жароустойчивые сорта винограда. Например, вместо Гренаша или Каберне Совиньон можно начать выращивать Пино-нуар, а вместо Рислинга — Треббиано.

Учёные ранее предположили, что рост температуры на два градуса по Цельсию может на 56% сократить площади винодельческих регионов. А повышение на четыре градуса уничтожит уже 85%. Однако они не учли того, что виноделы смогут предпринимать корректирующие меры. По новым оценкам учёных, смена сортов винограда поможет сократить потери площадей до 24%. Таким образом, глобальное потепление повлияет на вкус вина, сделав какие-то его виды более распространёнными.