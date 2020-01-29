Наука и технологии
Сегодня 21:09
Учёные рассказали, как глобальное потепление повлияет на вкус вина
Одни сорта винограда могут заменить другие
В ранних исследованиях утверждалось, что большинство регионов мира, в которых выращивается виноград для изготовления вин, будут потеряны с глобальным изменением климата. Теперь же учёные заявляют, что у виноделов есть выход.
Им может помочь переход на более засухо- и жароустойчивые сорта винограда. Например, вместо Гренаша или Каберне Совиньон можно начать выращивать Пино-нуар, а вместо Рислинга — Треббиано.
Учёные ранее предположили, что рост температуры на два градуса по Цельсию может на 56% сократить площади винодельческих регионов. А повышение на четыре градуса уничтожит уже 85%. Однако они не учли того, что виноделы смогут предпринимать корректирующие меры. По новым оценкам учёных, смена сортов винограда поможет сократить потери площадей до 24%. Таким образом, глобальное потепление повлияет на вкус вина, сделав какие-то его виды более распространёнными.