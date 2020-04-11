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Учёные рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека

Эритроциты
Учёные рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека. Объяснение этого механизма помогло понять, почему некоторые препараты показывают эффективность против вируса.

Данный аспект коронавируса SARS-CoV-2 изучили специалисты из Сычуаньского университета науки и технологий и Ибиньского университета. Они узнали, что коронавирус может атаковать эритроциты — красные кровяные тельца, связываясь с молекулами гемоглобина. Данный белок, в свою очередь, может обратимо связываться с кислородом. Именно гемоглобин «собирает» кислород в лёгких и транспортирует его в ткани организма.

За взаимодействие с эритроцитами отвечает ряд неструктурных белков, кодируемых вирусной РНК. Такое воздействие усиливает воспалительные процессы в лёгких, вызывает гипоксемию, развитие острого респираторного дистресс-симптома (ОРДС) и полиорганной кислородной недостаточности.

Кроме того, это открытие объясняет эффективность препаратов гидроксихлорохин и фавипиравир при лечении коронавирусной инфекции.

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