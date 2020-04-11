Учёные рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека

Данный аспект коронавируса SARS-CoV-2 изучили специалисты из Сычуаньского университета науки и технологий и Ибиньского университета. Они узнали, что коронавирус может атаковать эритроциты — красные кровяные тельца, связываясь с молекулами гемоглобина. Данный белок, в свою очередь, может обратимо связываться с кислородом. Именно гемоглобин «собирает» кислород в лёгких и транспортирует его в ткани организма.

За взаимодействие с эритроцитами отвечает ряд неструктурных белков, кодируемых вирусной РНК. Такое воздействие усиливает воспалительные процессы в лёгких, вызывает гипоксемию, развитие острого респираторного дистресс-симптома (ОРДС) и полиорганной кислородной недостаточности.

Кроме того, это открытие объясняет эффективность препаратов гидроксихлорохин и фавипиравир при лечении коронавирусной инфекции.