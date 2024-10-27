Учёные рассказали, как млекопитающие перешли к вертикальной жизни

Сложность эволюции

Новое исследование, проведенное исследователями из Гарварда и опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на эволюционный переход к вертикальной позе у млекопитающих. На протяжении более ста лет ученые задавались вопросами «как» и «когда» произошла эта значительная смена, и теперь современные биомеханические модели предлагают новые идеи.