Учёные рассказали, как обнаружить в космосе кротовые норы

Предполагается, что на обратном конце кротовой норы может быть так называемая белая дыра, которая «извергает» из себя материю. Чтобы определить, как может выглядеть её «напарница» чёрная дыра, учёные разработали упрощённую модель червоточины в виде намагниченного кольца жидкости.

Частицы, попавшие в этот яростный водоворот, будут создавать мощные электромагнитные поля, которые будут приводить к поляризации любого света. Именно отслеживание поляризованных радиоволн дало нам первые потрясающие изображения чёрной дыры M87* в 2019 году.

Модель показала, что червоточину трудно отличить от поляризованного света, излучаемого вращающимся диском материи, окружающим чёрную дыру. По этой логике M87* вполне может быть концом кротовой норы. Значит ли это, что у нас нет шансов отыскать червоточины? К счастью, нет. Если нам повезёт, и мы изучим изображение потенциальной кротовой норы, увиденной косвенно через приличную гравитационную линзу, отличающие свойства могли бы стать очевидными. Это, впрочем, требует удобно расположенного массивного объекта между нами и червоточиной, чтобы он исказил свет в достаточной степени.