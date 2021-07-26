Учёные рассказали, как отличить побочные эффекты прививки от раннего COVID-19

Исследование охватило данные за период с 1 января 2020 по 21 июня 2021 года. Эти сведения касались вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Данные были собраны от 15 тысяч человек. Примерно четверть из них рассказали, что испытывали после прививки состояние, похожее на COVID-19. Только у 2% людей результат ПЦР-теста оказался положительным.

Среди побочек от прививки и симптомов инфекции оказались общими такие: утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка. Различие же заключалось в том, что на третий день после вакцины эти симптомы проходили. При COVID-19 они же наоборот только нарастали со временем. Максимума они достигали на седьмой день после инфицирования. Кроме того, у заражённых во временем усиливалась боль в горле, появлялись чихание и охриплость.

Стоит отметить, что пока эта работа опубликована на портале препринтов medRxiv.org, то есть не была рецензирована.