Учёные рассказали, как пить кофе, чтобы он помог сжигать жир

Целью нового исследования учёных было узнать действительно ли кофеин усиливает окисление или «сжигание» жира. во время тренировки. Несмотря на то, что его употребление в виде добавок очень распространено, научных доказательств его полезных свойств мало.

В исследовании участвовали 15 мужчин. Они занимались спортивными упражнениями и принимали кофеин или плацебо в 8:00 и 17:00.

Исследование показало, что приём кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки может помочь увеличить сжигание жиров. Причём при упражнениях во второй половине дня эффект был выше.