Наука и технологии
Сегодня в 19:24
Учёные рассказали, как пить кофе, чтобы он помог сжигать жир
Стоит делать это перед тренировками
Учёные с кафедры физиологии Гранадского университета выяснили, что употребление крепкого кофе за полчаса перед спортивными упражнениями помогает сжигать жиры.
Целью нового исследования учёных было узнать действительно ли кофеин усиливает окисление или «сжигание» жира. во время тренировки. Несмотря на то, что его употребление в виде добавок очень распространено, научных доказательств его полезных свойств мало.
В исследовании участвовали 15 мужчин. Они занимались спортивными упражнениями и принимали кофеин или плацебо в 8:00 и 17:00.
Исследование показало, что приём кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки может помочь увеличить сжигание жиров. Причём при упражнениях во второй половине дня эффект был выше.