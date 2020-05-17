Учёные рассказали, как пол и уровень доходов влияют на заражение коронавирусом

Исследователи проанализировали электронный банк данных по заболеваемости COVID-19 с 28 января по 4 апреля 2020 года. Всего были изучены данные 3802 человек, у 587 из них была подтверждённая инфекция.

Исследование показало, что больше всего рискуют заразиться люди в возрасте от 40 до 64 лет. Кроме того, вероятность заболеть выше у мужчин, чем у женщин.

Также учёные увидели большую разницу между числом заразившихся в благополучных районах и в бедных. Среди людей с низким доходом процент инфицирования составил 29,5%, а среди жителей благополучных районов — 7,7%. Обнаружилось также, что темнокожие заболевают COVID-19 чаще, чем белые (62,1% против 15,5%).

Исследователи также отметили, что особенно уязвимы к инфекции люди с заболеваниями почек.