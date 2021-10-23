Учёные рассказали, как получить совершенно новое состояние материи

Исследователи изучили сверхпроводящий материал на основе железа и бария и обнаружили, что в нём электроны объединяются в структуры по четыре частицы. Чтобы произошло такое объединение электронов, необходимо предотвратить спаривание частиц и движение без сопротивления в нормальных условиях сверхпроводника. Учёные не были уверены, что это возможно до недавнего времени.

В недавнем эксперименте исследователи увидели, что конденсаты из четырёх фермионов спонтанно нарушают симметрию обращения времени. Это отличается от того, как ведут себя структуры из двух фермионов.

Учёным предстоит лучше изучить это явление.