Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 18 марта 2024, 15:45
1 мин.

Учёные рассказали, как растёт арахис

Наверняка вы удивитесь
Арахис, который выращивают в Южной Америке, часто называют земляным орехом. Всё потому, что он цветёт над землёй, а плодоносит под ней.

У арахиса спустя примерно 40 дней после посадки возникают в нижней трети растения жёлтые соцветия. Через несколько суток они сминаются и отмирают, обнажая распускающиеся завязи, известные как колышки.

Далее процесс роста идёт очень странно. По мере того, как их лепестки сморщиваются, стебли загибаются вниз, погружая колышки в почву.

Учёные рассказали, как растёт арахис
© Getty

Под землёй эти колышки медленно развиваются в стручки. Каждый из этих стручков содержит пару семя — арахис.

Весь процесс — от посадки до готовности к сбору урожая — занимает примерно пять месяцев.