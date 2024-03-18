Учёные рассказали, как растёт арахис

Опубликовано 18 марта 2024, 15:45
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Учёные рассказали, как растёт арахисНаверняка вы удивитесь
Арахис, который выращивают в Южной Америке, часто называют земляным орехом. Всё потому, что он цветёт над землёй, а плодоносит под ней.
У арахиса спустя примерно 40 дней после посадки возникают в нижней трети растения жёлтые соцветия. Через несколько суток они сминаются и отмирают, обнажая распускающиеся завязи, известные как колышки.
Далее процесс роста идёт очень странно. По мере того, как их лепестки сморщиваются, стебли загибаются вниз, погружая колышки в почву.
Под землёй эти колышки медленно развиваются в стручки. Каждый из этих стручков содержит пару семя — арахис.
Весь процесс — от посадки до готовности к сбору урожая — занимает примерно пять месяцев.