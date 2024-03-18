Учёные рассказали, как растёт арахис

У арахиса спустя примерно 40 дней после посадки возникают в нижней трети растения жёлтые соцветия. Через несколько суток они сминаются и отмирают, обнажая распускающиеся завязи, известные как колышки.

Далее процесс роста идёт очень странно. По мере того, как их лепестки сморщиваются, стебли загибаются вниз, погружая колышки в почву.