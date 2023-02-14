Учёные рассказали, как «слезть» с кофе

Абстинентный синдром может проявляться различными симптомами при полном прекращении приёма психоактивного вещества. Исследование учёных из Сиднейского университета, показало, что симптомы отмены кофеина, такие как головная боль, усталость, плохое настроение и раздражительность, уменьшались после того, как участники пили напиток без кофеина, независимо от того, знали они об этом или нет.

Учёные отметили, что открытый эффект плацебо был, вероятно, лишь кратковременным. Напитки без кофеина не уменьшали симптомы синдрома отмены на неопределённый срок. «Но чашка кофе без кофеина может помочь тому, кто пытается сократить потребление кофеина, временно пережить тягу и не сорваться», — добавили авторы.