Наука и технологии
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Учёные рассказали, как смартфон может помочь изменить характер
И достаточно быстро
Учёные из Университета Цюриха рассказали, как смартфон может помочь изменить характер. Они провели эксперимент, во время которого люди смогли измениться всего за две недели.
В эксперименте учёных участвовали 255 человек. Они были разделены на две группы: члены первой хотели стать более дисциплинированными, а члены второй — более открытыми и лёгкими на подъём.
Дважды в день участники исследования получали на смартфон сообщение. Для этого использовалось специальное мобильное приложение. Например утреннее сообщение напоминало участникам о планах на день. Уведомления также подбадривали людей, указывая на уже достигнутый результат. Вечером приложение просило пользователей заполнить небольшую анкету о прошедшем дне.
После эксперимента учёные опросили самих участников и их близких. Оказалось, что людям удалось приобрести те черты характера, к которым они стремились.