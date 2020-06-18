Учёные рассказали, как смартфон может помочь изменить характер

В эксперименте учёных участвовали 255 человек. Они были разделены на две группы: члены первой хотели стать более дисциплинированными, а члены второй — более открытыми и лёгкими на подъём.

Дважды в день участники исследования получали на смартфон сообщение. Для этого использовалось специальное мобильное приложение. Например утреннее сообщение напоминало участникам о планах на день. Уведомления также подбадривали людей, указывая на уже достигнутый результат. Вечером приложение просило пользователей заполнить небольшую анкету о прошедшем дне.

После эксперимента учёные опросили самих участников и их близких. Оказалось, что людям удалось приобрести те черты характера, к которым они стремились.