Учёные рассказали, как устроена «оперативная память» в человеческом мозге

Рабочая память помогает мозгу хранить информацию, пока человек с ней взаимодействует. Объём её относительно небольшой. Например, зрительная рабочая память способна одновременно хранить сведения лишь о четырёх цветах и ориентациях объектов.

Чтобы лучше узнать механизмы хранения информации в мозге, учёные из ВШЭ провели три эксперимента. В них испытуемых просили запомнить, а затем рассказать о цвете и ориентации предметов. В первом эксперименте люди должны были запоминать признаки только одного объекта (цветного треугольника), во-втором — разных (цветного круга и белого треугольника). В третьем объекты были и вовсе наложены друг на друга (цветной круг на белом треугольнике).

Результаты показали, что, если какой-либо признак, например цвет, становился одинаковым для всех видимых объектов, второй (ориентация) не запоминался лучше. Учёные сделали вывод, что информация о признаках хранится в рабочей памяти независимо. Также они предположили, что рабочая память устроена иерархически, то есть на одном уровне хранятся сами объекты, на другом их признаки.