Учёные рассказали, какие кошки чаще всего подчиняются команде «Апорт!»И как заставить их приносить вещи
В ходе недавнего исследования специалисты узнали, что кошки всегда хотят контролировать, когда, где и как они играют. Поэтому питомцы чаще всего сами начинают приносить вещи хозяину и играют дольше, когда их хозяин завершает игру.
Удивительно, но результаты недавнего исследования показали, что кошки играли дольше, когда игру заканчивал их хозяин. Приняли участие в этом исследовании 924 владельца кошек, которые следуют команде «Апорт!» (приносят вещи хозяину), а также 1154 кошки.
Учёные обнаружили, что кошки, умеющие приносить вещи, обычно имеют любимый предмет, с которым им нравится играть. Помимо игрушек, это могут быть различные предметы домашнего обихода (особенно того же размера, что и мышь).
Но почему кошки вообще приносят по команде вещи хозяину? Такое поведение обычно не характерно для кошек. Чаще в подобные игры играют смешанные породы.
Если вы не профессиональный дрессировщик, то не расстраивайтесь. Научно доказан: у 94% владельцев кошек их питомцы начали приносить еду, хотя их этому даже не учили. И чаще всего - в 61% случаев в возрасте до 1 года - это начинается у кошки в молодом возрасте.