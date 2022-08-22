Учёные рассказали, какие люди верят в теории заговоров

Исследователи даже попробовали определить, почему так происходит. Они выявили четыре фактора: чувство паранойи, легковерие, потребность в доминировании и потребность в уникальности. Эти черты связаны с нарциссизмом, а именно с агентивной экстраверсией (чувствительностью к вознаграждению, вовлеченностью в достижение целей), высокомерием.

«Мы утверждаем, что каждый из этих компонентов нарциссизма может предрасполагать людей к поддержке теорий заговора из-за различных психологических процессов», — говорят исследователи. Теории заговоров могут стать способом переложить вину на других.