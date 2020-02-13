Учёные рассказали, какие микробы встречаются в метро

Исследователи впервые решили узнать о том, какие бактерии обитают в подземке, несколько лет назад. Начали они с Нью-Йоркского метрополитена. Учёные собрали образцы с поверхности пола, поручней, вагонов. Тогда они использовали метод ДНК-секвенирования. Его же применили авторы новой работы, чтобы изучить Московский метрополитен.

Они обнаружили, что самые популярные микробы, которые можно найти в метро Москвы, также встречаются и в подземке Нью-Йорка. Это бактерии рода Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomonas.

Исследователи также выяснили, что разнообразие микробов связано с пассажиропотоком на отдельных станциях. Кроме того, они не нашли ни один патогенный организм из исследованных бактерий.