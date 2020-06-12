Учёные рассказали, какой процент территории Земли почти не тронут человеком

Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, пишет издание «Хайтек». Под нетронутыми территориями подразумеваются те, которые люди не используют для жилья и не обрабатывают. К относительно нетронутым добавили также территории, где люди ведут добычу ресурсов с «уважением к природе». К наиболее пострадавшим от человека землям отнесли города, пахотные земли, места интенсивного скотоводства и территории, где добывают полезные ископаемые.

В итоге оказалось, что примерно половина территорий почти не тронута человеком. Такие земли помогают очищать воздух и воду и выполняют другие полезные функции. Однако на их поддержку нужны деньги.

Среди самых крупных районов с низким уровнем вмешательства человека оказались бореальные леса, тундры в Северной Азии и Северной Америке, а также обширные пустыни типа Сахары.