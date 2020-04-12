Наука и технологии
Сегодня 17:27
Учёные рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных
От кошек и собак
Недавно группа исследователей из Китая заявила, что нашла в организме кошек антитела к новому вирусу SARS-CoV-2. Тогда специалисты не сообщили, есть ли в данном случае вероятность передачи инфекции человеку. Теперь учёные изучили известные данные и рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.
Экспресс-исследование специалистов опубликовали в последнем выпуске журнала Science, перевод работы приводит ТАСС. Учёные заявили, что сформированная база данных даёт основание считать, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет сугубо человеческую природу.
Исследователи думают, что передача инфекции от кошек и собак, скорее всего, исключена. Тем не менее авторы статьи советуют принять меры по дистанцированию людей и питомцев, а также ввести новые гигиенические правила. Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки и лицо перед общением с животными, мыть им лапы после возвращения с улицы, не давать незнакомым людям прикасаться к питомцам. Целовать животных и позволять им лизать руки и лицо тоже не стоит.