Учёные рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Экспресс-исследование специалистов опубликовали в последнем выпуске журнала Science, перевод работы приводит ТАСС. Учёные заявили, что сформированная база данных даёт основание считать, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет сугубо человеческую природу.

Исследователи думают, что передача инфекции от кошек и собак, скорее всего, исключена. Тем не менее авторы статьи советуют принять меры по дистанцированию людей и питомцев, а также ввести новые гигиенические правила. Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки и лицо перед общением с животными, мыть им лапы после возвращения с улицы, не давать незнакомым людям прикасаться к питомцам. Целовать животных и позволять им лизать руки и лицо тоже не стоит.