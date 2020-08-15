Учёные рассказали о неизбежности потери Гренландией льда

Новое исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth and Environment, а кратко о нём пишет Naked Science. Авторы работы говорят о «точке невозврата» для ледников Гренландии. Выпадающий там снег уже не успевает за скоростью таяния. За последние 40 лет ледники отступили в среднем на три километра, на глубину. Ранее накопленный снег и растаявший лёд в Гренландии находились в основном в равновесии, поэтому щит оставался целым. Но 1990-х годов всё изменилось.

Учёные говорят, что таяние ледяного щита Гренландии — крупнейший источник повышения уровня моря.