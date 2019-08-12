Учёные рассказали о полном исчезновении крупной рыбы из рек и озёр

Статью учёных опубликовали в журнале Global Change Biology. Такое шокирующее сокращение численности произошло за последние два десятилетия.

Исследователи проанализировали состояние более 120 видов речных и озёрных крупных рыб. Результаты своих наблюдений они объединили с уже имеющимися. Помимо 94-процентного сокращения числа особей весом более 30 килограммов учёные отметили, что численность просто крупной рыбы упала в 5-6 раз.

«Некоторые виды, такие как гигантские сомы и карпы, уже могли исчезнуть с лица Земли», — заявил один из исследователей.

Основная причина, из-за которой вымирают животные — глобальное потепление, которое имеет антропогенный характер. Лучше всего изменение климата переносят небольшие организмы. Именно поэтому крупные потихоньку вымирают, а фауна в целом мельчает.