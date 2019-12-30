Учёные рассказали о пользе глобального потепления

В океане есть как богатые питательными веществами регионы, так и бедные. В некоторых его частях недостаток железа приводит к ограничению роста планктона. Между тем ледники могут быть источником того самого железа, а значит при их таянии океан может получить недостающие вещества.

Однако здесь не всё просто. Как показало недавнее исследование команды учёных, изучавших образцы ледников из различных мест, содержание железа в них может сильно различаться. Таким образом, не весь лёд при таянии сможет обеспечить океан недостающим веществом. Тем не менее, небольшая его часть действительно сможет оказать полезный эффект.