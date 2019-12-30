Наука и технологии
Сегодня 14:30
Учёные рассказали о пользе глобального потепления
Но не всё так однозначно
Средства массовой информации чаще всего пишут о негативных последствиях глобального изменения климата. Однако повышение средней температуры на планете может послужить и кое-чему хорошему. По крайней мере, об этом говорит гипотеза, согласно которой при таянии льда в океан могут попасть необходимые морским организмам питательные вещества. Международная группа исследователей, возглавляемых учёным из Центра исследований океана имени Гельмгольца, решила изучить этот вопрос.
В океане есть как богатые питательными веществами регионы, так и бедные. В некоторых его частях недостаток железа приводит к ограничению роста планктона. Между тем ледники могут быть источником того самого железа, а значит при их таянии океан может получить недостающие вещества.
Однако здесь не всё просто. Как показало недавнее исследование команды учёных, изучавших образцы ледников из различных мест, содержание железа в них может сильно различаться. Таким образом, не весь лёд при таянии сможет обеспечить океан недостающим веществом. Тем не менее, небольшая его часть действительно сможет оказать полезный эффект.