Наука и технологии
Сегодня 20:00
Учёные рассказали о пользе капусты для кровеносной системы
Любых сортов
Учёные провели исследование на пожилых женщинах и выяснили, что капуста полезна для кровеносной системы человека.
Исследователи посвятили свою работу воздействию овощей семейства Крестоцветных на здоровье человека. К этому семейству относится капуста разных сортов.
В рамках исследования учёные наблюдали за состоянием нескольких сотен пожилых женщин. Специалисты оценивали у них состояние брюшной части аорты: насколько она обызвествлена, то есть как много там накопилось соединений кальция. Дело в том, что это вызывает снижение эластичности стенок сосудов.
Как оказалось, у тех женщин, которые съедали не менее 45 граммов капусты в день, вероятность обызвествления аорты была на 46% меньше, чем у тех, кто ел меньше.