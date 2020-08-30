Учёные рассказали о пользе капусты для кровеносной системы

Исследователи посвятили свою работу воздействию овощей семейства Крестоцветных на здоровье человека. К этому семейству относится капуста разных сортов.

В рамках исследования учёные наблюдали за состоянием нескольких сотен пожилых женщин. Специалисты оценивали у них состояние брюшной части аорты: насколько она обызвествлена, то есть как много там накопилось соединений кальция. Дело в том, что это вызывает снижение эластичности стенок сосудов.

Как оказалось, у тех женщин, которые съедали не менее 45 граммов капусты в день, вероятность обызвествления аорты была на 46% меньше, чем у тех, кто ел меньше.