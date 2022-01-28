Учёные рассказали о пользе кишечных бактерий сусликов

Учёные предположили, что суслики используют кишечных бактерий для переработки мочевины, которая содержит азот. А это вещество животные могли бы использовать повторно для синтеза белков во время спячки. Исследователи доказали эту гипотезу.

У космонавтов синтез белка тоже подавляется, и отчасти из-за этого они могут терять мышечную массу. Если бы можно было усилить синтеза белка с использованием азота мочевины, то состояние космонавтов бы улучшилось.

Учёные провели эксперимент и узнали механизм работы в организмах сусликов. Теперь нужно понять, как переложить это на людей.