Учёные рассказали о пользе кишечных бактерий сусликов

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Учёные рассказали о пользе кишечных бактерий сусликовОни могут помочь космонавтам
Учёные обнаружили у сусликов замечательное свойство, которое может помочь космонавтам. Животные могут долго спать и не терять массу. А позволяют им это делать кишечные бактерии.
Учёные предположили, что суслики используют кишечных бактерий для переработки мочевины, которая содержит азот. А это вещество животные могли бы использовать повторно для синтеза белков во время спячки. Исследователи доказали эту гипотезу.
У космонавтов синтез белка тоже подавляется, и отчасти из-за этого они могут терять мышечную массу. Если бы можно было усилить синтеза белка с использованием азота мочевины, то состояние космонавтов бы улучшилось.
Учёные провели эксперимент и узнали механизм работы в организмах сусликов. Теперь нужно понять, как переложить это на людей.
Источник: Naked Science