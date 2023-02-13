Наука и технологии
20:54, 13 февраля 2023
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Учёные рассказали о пользе кокосового сахара для пожилых

А именно для сердца

Исследование показало, что натуральный кокосовый сахар может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счёт улучшения состояния сосудов и контроля кровяного давления.

Учёные рассказали о пользе кокосового сахара для пожилых

Фото: Unsplash

Кокосовый сахар, который является натуральным подсластителем, богат витаминами B и C, а также железом, кальцием и калием. Он также содержит флавоноиды и нитраты, соединения, которые способствуют здоровью кровеносных сосудов, а ещё инулин — вещество, помогающее регулировать уровень сахара в крови.

В новом исследовании группа добровольцев, принимавших добавку в виде кокосового сахара, имела более низкое систолическое артериальное давление. Жёсткость общей сонной артерии была снижена. Однако маркеры воспаления и окислительного стресса в крови не изменились при употреблении порошка кокосового сока.

Учёные пришли к выводу, что «кокосовый сахар снижает систолическое кровяное давление и жёсткость артерий у людей среднего и пожилого возраста».

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