Наука и технологии
Сегодня 18:15
Учёные рассказали о пользе компьютерных игр для умственной деятельности
Они помогают лучше распределять внимание
Учёные рассказали о пользе компьютерных игр для умственной деятельности. Правда, речь идёт только об определённом жанре — стратегия.
Китайские нейрофизиологи провели исследование на студентах, половина из которых была профессиональными игроками в League of Legends — ролевой игре с элементами стратегии в реальном времени.
Учёные проверили испытуемых с помощью электроэнцефалографа и теста на внимательность. Как оказалось, профессиональные геймеры выполняли тест гораздо быстрее. Да и электроэнцефалограмма показала, что мозг игроков активнее реагировал на поступающие сигналы и быстрее анализировал их.
Исследователи сделали вывод, что профессиональные геймеры лучше распределяют внимание и умеют фокусировать его. Такие навыки можно было бы использовать в некоторых отраслях промышленности и экономики, где правильное распределение внимания особенно важно.