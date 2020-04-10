Учёные рассказали о пользе компьютерных игр для умственной деятельности

Китайские нейрофизиологи провели исследование на студентах, половина из которых была профессиональными игроками в League of Legends — ролевой игре с элементами стратегии в реальном времени.

Учёные проверили испытуемых с помощью электроэнцефалографа и теста на внимательность. Как оказалось, профессиональные геймеры выполняли тест гораздо быстрее. Да и электроэнцефалограмма показала, что мозг игроков активнее реагировал на поступающие сигналы и быстрее анализировал их.

Исследователи сделали вывод, что профессиональные геймеры лучше распределяют внимание и умеют фокусировать его. Такие навыки можно было бы использовать в некоторых отраслях промышленности и экономики, где правильное распределение внимания особенно важно.