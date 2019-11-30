Учёные рассказали о пользе крафтового пива

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на The Sun. Речь в материале идёт об исследовании учёных из Университета Небраски. Они выяснили, что в тех сортах пива, в которых дрожжи добавляются после бутилирования, содержится большое количество пробиотических бактерий. Пробиотиками называют живые микроорганизмы, которые приносят пользу хозяину при введении в адекватных количествах. По оценке учёных в «хорошем» пиве содержится до 50 млн таких бактерий (адекватное ли это количество, не очень ясно). Исследователи утверждают, что благодаря напитку улучшается работа кишечника, усиливается иммунитет и нормализуется сон.

Почему именно крафтовое? Потому что массово выпускаемые напитки лишены указанных преимуществ, так как подвергаются пастеризации и фильтрации. Впрочем авторы работы не советуют пить более одной бутылки даже крафтового пива в день.