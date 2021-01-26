Наука и технологии
Сегодня 13:16
Учёные рассказали о пользе послеобеденного сна
По крайней мере для пожилых
Учёные из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун рассказали, что послеобеденный сон может быть полезен. Пожилые люди, которые его практикуют, показывают лучшие результаты в тестах на рабочую память, ориентирование и беглость речи.
Исследователи изучили 2,2 тысячи жителей Китая старше 60 лет. Все участники тестов были здоровы и не страдали старческим слабоумием. Более 1,5 тысячи участников регулярно спали днём. 680 человек этого не делали. Дневной сон при этом составлял от пяти минут до двух часов. Ночью участники спали в среднем 6,5 часа.
В итоге выяснилось, что люди, которые регулярно спят днём, показывают обладают лучшими когнитивными способностями.
Учёные попытались объяснить это тем, что сон помогает организму бороться с воспалениями, а с возрастом уровень воспаления повышается.