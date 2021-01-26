Учёные рассказали о пользе послеобеденного сна

Исследователи изучили 2,2 тысячи жителей Китая старше 60 лет. Все участники тестов были здоровы и не страдали старческим слабоумием. Более 1,5 тысячи участников регулярно спали днём. 680 человек этого не делали. Дневной сон при этом составлял от пяти минут до двух часов. Ночью участники спали в среднем 6,5 часа.

В итоге выяснилось, что люди, которые регулярно спят днём, показывают обладают лучшими когнитивными способностями.

Учёные попытались объяснить это тем, что сон помогает организму бороться с воспалениями, а с возрастом уровень воспаления повышается.