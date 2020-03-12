Учёные рассказали о пользе сидения на корточках

Исследователи из США предположили, что древние люди во время относительной неактивности больше напрягали мышцы, чем современные люди, сидя на стуле. Таким образом наши предки экономили силы, не нанося вред своему организму.

Учёные проверили свою гипотезу, оценив физическую активность представителей африканского народа хадза, которые и сейчас ведут образ жизни, как древние люди.

Как оказалось, люди хадза проводят без движения в среднем по десять часов в день. Но сидят они в основном на корточках. При этом исследователи не выявили у представителей хадза повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако десять часов без движения у жителя западной цивилизации привели бы к плохому результату.