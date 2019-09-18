Учёные рассказали о пользе умеренного потребления алкоголя

Учёные из Юго-Восточного университета Китая встали на сторону защитников умеренного потребления алкоголя. Они пришли к такому выводу, проанализировав десять других научных работ. Те были посвящены поиску связи между потреблением спиртных напитков и сахарным диабетом второго типа.

В итоге, китайские учёные заявили, что при умеренном потреблении алкоголя метаболизм глюкозы улучшается, а уровень инсулина снижается. А это значит, что как минимум диабетики могут рассчитывать на некоторую пользу от бокальчика вина.

Впрочем исследователи отмечают, что проблему следует изучать и дальше. А умеренное потребление, по их версии, — это примерно пол-литра пива, 200 миллилитров вина или 50 миллилитров крепкого спиртного в день.