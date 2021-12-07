Учёные рассказали о пользе виагры для мозга

Авторы новой научной работы, впрочем, изучали не только виагру. В исследовании участвовали более 1600 медицинских препаратов. Учёные хотели найти потенциальное средство от болезни Альцгеймера. В распоряжении исследователей были медицинские карты более 7 млн пациентов.

Анализ показал, что у людей, принимавших виагру, риск развития болезни Альцгеймера был на 69% ниже, чем у остальных. Учёные также посмотрели на клеточный механизм действия препарата. В присутствии действующего вещества виагры нейроны росли быстрее, а процессы нейродегенерации шли медленнее.

Стоит отметить, что принимать виагру ради профилактики деменции пока всё же не стоит. Учёные пока мало знают об эффектах препарата. Кроме того, они обнаружили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь.