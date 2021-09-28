Учёные рассказали о попытках древних людей одомашнить самых опасных птиц

Наука и технологии
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Учёные рассказали о попытках древних людей одомашнить самых опасных птицМожет, к лучшему, что не получилось
Международная группа исследователей рассказала, что ещё до одомашнивания курицы аборигены Новой Гвинеи пытались одомашнить казуаров. Эти нелетающие птицы могут нападать на людей и даже способны забить человека до смерти.
Казуары обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Издание Книги рекордов Гиннесса 2004 года относит этих птиц к самым опасным на планете. Однако известно, что если они и нападают на людей, то в попытке защитить себя или свою территорию. У казуаров мощные ноги и имеются кинжалообразные когти.
Исследователи из университетов Кембриджского и штата Пенсильвания, Смитсоновского института (США), университетов Отаго (Дания), Квинсленда и Австралийского национального проанализировали образцы костей и яиц казуаров, которые были найдены археологами в Новой Гвинее.
Учёные пришли к выводу, что жившие 18 тысяч лет назад люди целенаправленно собирали яйца казуаров, надеясь их одомашнить.