Учёные рассказали о попытках древних людей одомашнить самых опасных птиц

Казуары обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Издание Книги рекордов Гиннесса 2004 года относит этих птиц к самым опасным на планете. Однако известно, что если они и нападают на людей, то в попытке защитить себя или свою территорию. У казуаров мощные ноги и имеются кинжалообразные когти.

Исследователи из университетов Кембриджского и штата Пенсильвания, Смитсоновского института (США), университетов Отаго (Дания), Квинсленда и Австралийского национального проанализировали образцы костей и яиц казуаров, которые были найдены археологами в Новой Гвинее.

Учёные пришли к выводу, что жившие 18 тысяч лет назад люди целенаправленно собирали яйца казуаров, надеясь их одомашнить.