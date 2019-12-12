Наука и технологии
Сегодня 16:18
Учёные рассказали о поведении пчёл после «чернобыльской» дозы радиации
Насекомые становятся «прожорливее»
То, как радиация влияет на живых существ, ещё не до конца изучено. Недавно учёные немного продвинулись в понимании воздействия облучения на организм. Для этого им пришлось подвергнуть пчёл радиоактивному излучению, доза которого была эквивалентна той, что измерили в чернобыльской зоне отчуждения.
Эксперимент проходил в лаборатории. В качестве источника радиации использовался цезий. Учёные также измерили, сколько нектара потребляют пчёлы-участники исследования, и скорость их метаболизма.
Как увидели исследователи, облучённые пчёлы стали потреблять больше нектара. По словам одного из авторов работы, такое изменение поведения насекомых может оказывать большое влияние на экосистему. Дело в том, что пчёлы начинают тратить больше времени на сбор нектара, и в результате развитие колонии может страдать. Что, в конечном итоге, может привести к снижении численности насекомых.