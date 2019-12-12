Учёные рассказали о поведении пчёл после «чернобыльской» дозы радиации

Эксперимент проходил в лаборатории. В качестве источника радиации использовался цезий. Учёные также измерили, сколько нектара потребляют пчёлы-участники исследования, и скорость их метаболизма.

Как увидели исследователи, облучённые пчёлы стали потреблять больше нектара. По словам одного из авторов работы, такое изменение поведения насекомых может оказывать большое влияние на экосистему. Дело в том, что пчёлы начинают тратить больше времени на сбор нектара, и в результате развитие колонии может страдать. Что, в конечном итоге, может привести к снижении численности насекомых.