Учёные рассказали о различиях в болезнях сердца у мужчин и женщин

Учёные проанализировали повреждённые сердечные клапаны у тех пациентов, которым была сделана трансплантация. В частности, исследователи увидели значительные различия в минеральных отложениях в аортальных клапанах у мужчин и женщин, которые страдают от стеноза. Так называют состояние, когда отверстие аортального клапана сужено.

Оказалось, что минералы отличаются по составу и форме, и они медленнее растут у женщин. Однако у них же обнаружился и эксклюзивный тип минералов, который у мужчин и не находили.

Это исследование доказывает важность сбора данных по различным половым группам, а не только, например, по мужским.