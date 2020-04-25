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Учёные рассказали о различиях в болезнях сердца у мужчин и женщин
Пол влияет на протекание различных состояний
Учёные рассказали о различиях в болезнях сердца у мужчин и женщин. Новое исследование показало важность изучения того, как развиваются заболевания отдельно у разных полов.
Учёные проанализировали повреждённые сердечные клапаны у тех пациентов, которым была сделана трансплантация. В частности, исследователи увидели значительные различия в минеральных отложениях в аортальных клапанах у мужчин и женщин, которые страдают от стеноза. Так называют состояние, когда отверстие аортального клапана сужено.
Оказалось, что минералы отличаются по составу и форме, и они медленнее растут у женщин. Однако у них же обнаружился и эксклюзивный тип минералов, который у мужчин и не находили.
Это исследование доказывает важность сбора данных по различным половым группам, а не только, например, по мужским.