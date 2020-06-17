Учёные рассказали о риске заразиться коронавирусом в туалете

Исследование учёных опубликовали на сайте издательства AIP Publishing. Автор работы напомнили, что SARS-CoV-2, как и многие другие вирусы, распространяется также фекально-оральным путём. Бытовой опыт подсказывает, что смыв воды в унитазе создаёт сильную турбулентность в нём. Учёные решили проверить, может ли эта турбулентность поднять вверх аэрозольное облако с частицами вируса.

Создав компьютерную симуляцию, исследователи увидели, что при смыве воды вирусные частицы могут подниматься вверх. При этом 40-60% частиц достигают сиденья унитаза, что может создать риск передачи. Высота аэрозольного облака, в целом, может быть равна 106,5 см.