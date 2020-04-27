Учёные рассказали о самом опасном месте в истории Земли

Речь идёт о меловых скалах Кем Кем на юго-востоке Марокко. Международная группа учёных провела обзор по ископаемым позвоночным, обнаруженным там. Сейчас в этом районе находится пустыня — небезызвестная Сахара.

100 млн лет назад этот регион выглядел иначе. Там располагалась целая речная система. Именно здесь учёные нашли окаменелые останки трёх самых крупных хищных динозавров.

Авторы исследования говорят, что этот регион, кажется, кишел разнообразными хищниками.

«Возможно, это было самое опасное место в истории Земли», — считает один из исследователей.

Что интересно, большинство рептилий там питались огромной рыбой.