Учёные рассказали о секрете долгожителей

Новое исследование, о котором рассказывает Naked Science, доказывает, что люди, которые дожили до 100 лет и больше, обладают уникальным микробиомом. Вероятно, он и защищает их от определённых бактерий, а значит болезней.

Микробиомом кишечника называют совокупность всех микроорганизмов, которые заселяют кишечник. Авторы работы исследовали микробиом более 300 жителей Японии средним возрастом 107 лет. Для этого они анализировали образцы их фекалий. Эти образцы сравнили с микробиомом людей 85-89 лет и 21-55 лет. Как оказалось, у долгожителей в кишечнике больше некоторых бактерий — производителей вторичных желчных кислот. Именно они защищают кишечник от болезнетворных микроорганизмов.

Исследование может помочь учёным создать препараты для борьбы с болезнями и преждевременной смертью.