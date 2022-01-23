Учёные рассказали о шестом чувстве у человека

Интероцепция — это ощущение внутреннего состояния нашего тела. Она помогает нам чувствовать и интерпретировать внутренние сигналы, которые регулируют такие вещи, как голод, жажда, температура тела и частота сердечных сокращений. Хотя мы не обращаем на это особого внимания, это чрезвычайно важное чувство. Именно благодаря нему мы тянемся к бутылке воды, когда чувствуем жажду, и снимаем свитер, если нам жарко.

Интероцепция также важна для нашего психического здоровья. О нарушении этого чувства сообщают иногда при депрессии, тревожности и расстройствах пищевого поведения. Интересно, что интероцепция различается у мужчин и женщин. Женщины менее точны в определении состояния сердца. Это могло бы отчасти объяснить, почему некоторые психические расстройства более распространены среди женщин, нежели среди мужчин.