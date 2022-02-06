Учёные рассказали о сходстве между ковидом и болезнью Альцгеймера

Исследователи выяснили, что при обеих болезнях может возникать ощущение затуманенного сознания. Переболевшие COVID-19 иногда жалуются на спутанность мыслей и на проблемы с координацией.

Авторы новой научной работы изучили мозг десяти пациентов, умерших от тяжёлой формы COVID-19. Это позволило учёным обнаружить дефекты в белках, которые контролируют поступление кальция в клетки. Такие же изменения характерны для болезни Альцгеймера.

Учёные отметили, что эта патология может быть и связана и с тем, что 74% госпитализированных пациентов с COVID-19 испытывают трудности с координацией.