Учёные рассказали о сходстве между ковидом и болезнью Альцгеймера

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Учёные рассказали о сходстве между ковидом и болезнью АльцгеймераЭто может объяснять проблемы с мышлением после коронавируса
Учёные Колумбийского университета США заявили, что COVID-19 может сопровождаться изменениями в мозге, подобными изменениям при болезни Альцгеймера. Это наиболее распространённая форма деменции.
Исследователи выяснили, что при обеих болезнях может возникать ощущение затуманенного сознания. Переболевшие COVID-19 иногда жалуются на спутанность мыслей и на проблемы с координацией.
Авторы новой научной работы изучили мозг десяти пациентов, умерших от тяжёлой формы COVID-19. Это позволило учёным обнаружить дефекты в белках, которые контролируют поступление кальция в клетки. Такие же изменения характерны для болезни Альцгеймера.
Учёные отметили, что эта патология может быть и связана и с тем, что 74% госпитализированных пациентов с COVID-19 испытывают трудности с координацией.
Источник: Journal of Alzheimer's Disease