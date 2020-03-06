Учёные рассказали о следах биологической жизни на Марсе

Учёный из Университета штата Вашингтон считает, что присутствие на Марсе тиофенов может свидетельствовать о существовании там в прошлом биологической жизни. Скорее всего, данные соединения появились на Красной планете благодаря деятельности бактерий.

Правда, исследователи не смогли исключить и то, что причиной появления тиофенов на Марсе могли стать небиологические процессы. Одним из таких процессов могли быть падения метеоритов. Дело в том, что тиофены могут формироваться при термохимическом восстановлении сульфатов.

Что касается биологического сценария, то в его случае тиофены могли образоваться на Марсе более трёх миллиардов лет назад, когда планета ещё была тёплой и влажной.