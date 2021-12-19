Учёные рассказали о смещении полярных сияний в неожиданные места 41 тысячу лет назад

Эта ситуация известна как событие Лашамп. Так прозвали кратковременное изменение магнитного поля Земли (геомагнитный экскурс), произошедшее 41 400 лет назад, в конце последнего ледникового периода.

На днях во время ежегодной конференции учёные сообщили, что магнитному полю потребовалось около 1300 лет, чтобы вернуться к прежним показателям. За это время полярные сияния переместились в приэкваториальные широты, где они, как правило, никогда не наблюдаются.

Этот период интенсивных геомагнитных изменений также мог вызвать изменения в атмосфере Земли, которые повлияли на условия жизни. Есть предположения, что это привело к вымиранию многих видов.