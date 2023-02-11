Учёные рассказали о странностях сексуальной жизни жирафов

Дело в том, что жирафам-самцам приходится анализировать мочу самки, чтобы понять, готова ли она к спариванию. К сожалению, добраться до земли, чтобы понюхать лужи мочи, не так-то просто с такой длинной шеей. Поэтому самцы должны убедить самок помочиться и успеть поймать выделенную жидкость в полёте.

Учёные наблюдали, как жирафы побуждали самок к мочеиспусканию. Они постукивают потенциальных партнёрш по задней части корпуса. Как только самка начинает выделять мочу, самец набирает её в рот и пробует.

Также исследователи видели процессию жирафов, следовавших гуськом, чтобы осмотреть одного из своих погибших соплеменников.