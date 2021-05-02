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Наука и технологии
Сегодня в 15:07

Учёные рассказали о связи между группой крови и алкоголизмом

Утверждается, что люди со II группой крови наиболее подвержены алкоголизму
Учёные из США изучили данные американцев и японцев и пришли к выводу, что между группой крови и склонностью к алкоголизму есть связь.

Кратко об исследовании рассказывает издание «Известия». Сообщается, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Самыми устойчивыми же к этому недугу оказались люди с I группой крови.

Учёные предположили, что связь группы крови со склонностью к алкоголизму может быть обусловлена особенностями работы надпочечников. Если из-за этого в крови образуется недостаток глюкозы, организм будет пытаться его компенсировать, в том числе через алкоголь. Также учёные считают, что алкоголизм может спровоцировать и стресс.

Исследователи рекомендовали людям со II группой крови воздерживаться от неумеренного потребления спиртных напитков.