Учёные рассказали о связи между тягой к жестоким компьютерным играм и агрессией

Кратко о работе учёных пишет «N + 1». Авторы решили провести долгосрочное исследование, чтобы узнать, как увлечение жестокими играми в подростковом возрасте может повлиять на взрослую жизнь.

Исследование началось в 2009 году. Тогда учёные собрали 500 тринадцатилетних подростков. В течение 10 лет исследователи следили за участниками. К жестоким играм учёные причислили Call of Duty, Grand Theft Auto, Gears of War и Dead Rising. Учёные пришли к выводу, что увлечение жестокими играми в подростковом возрасте не коррелирует с агрессией во взрослом возрасте. А вот если у участника интерес к жестоким играм был средним и с возрастом не снижался, уровень агрессии во взрослом возрасте был выше.