Учёные рассказали о влиянии газовых плит на организм

Новое исследование опубликовали в журнале Circulation Research, кратко о работе пишет портал Medical Xpress. Учёные взяли для эксперимента 12 здоровых добровольцев. Их попросили сначала сидеть рядом с домашней газовой плитой в течение 90 минут, а затем вдали от неё. В другом эксперименте время, проведённое в комнате с нормальным уровнем диоксида азота, было увеличено до трёх часов.

Как оказалось, за 90 минут в воздухе рядом с газовой плитой уровень диоксида азота вырос в десять раз. Что касается добровольцев, то у них после первых 45 минут начало снижаться артериальное давление на 5 мм. рт. ст. Также в крови участников эксперимента через 15 минут на 15% выросло содержание нитритов.