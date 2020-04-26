Учёные рассказали о влиянии глобального потепления на ураганы

Об этом сообщили исследователи из Принстонского университета. Когда учёные говорят о замедлении, они имеют в виду не скорость ветра, а скорость передвижения по земной поверхности. Поэтому определённые территории могут сильнее страдать от ураганов. В частности, речь идёт о районах средних широт.

К такому выводу исследователи пришли, изучив метеорологические данные за последние 70 лет, а также наблюдая штормы за последние несколько лет. На основе этого была создана модель.

Учёные ожидают, что к 2100 году увеличится уровень углекислого газа, а климат потеплеет на четыре градуса.