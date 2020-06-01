Учёные рассказали о влиянии коронавируса на мозг

Исследование итальянских медиков и их коллег из США опубликовали в журнале JAMA Network. Авторы работы заявляют, что потеря обоняния, или аносмия, — это свидетельство того, что новый коронавирус влияет на мозг.

В исследовании описали историю 25-летней пациентки из Италии. Она отметила сухой кашель, почти полную потерю обоняния и ослабленные вкусовые ощущения. На третий день после появления симптомов девушка сделала фиброскопию носоглотки, а также КТ грудной клетки и челюстно-лицевой области. Обследования не дали конкретных результатов. После этого пациентка прошла МРТ головного мозга.

Оказалось, что в коре прямой извилины правого полушария и в обонятельной луковице девушки есть гиперинтенсивные области. У пациентки взяли анализ на SARS-CoV-2, и результат оказался положительным.

Стоит отметить, что спустя 28 дней, новая МРТ не показала отклонений от нормы в активности коры головного мозга, а в обонятельной луковице гиперинтенсивность снизилась.