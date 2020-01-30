Учёные рассказали о влиянии смартфонов на развитие рака

В частности, учёные доказали влияние мобильных устройств на развитие рака щитовидной железы у некоторых людей. Как показало исследование с участием 900 человек, пациенты с определённым однонуклеотидным полиморфизмом имеют вдвое повышенный риск появления рака щитовидной железы, если активно пользуются смартфонами.

По сути, риск повышается из-за того, что складываются два фактора — генетическая восприимчивость и постоянное облучение. Учёные считают, что необходимо выявлять людей в группе риска и предупреждать их о возможности развития заболевания. В целом же, дальнейшее изучение проблемы поможет лучше диагностировать различные виды рака в будущем.