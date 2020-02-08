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Учёные рассказали о влиянии смартфонов на способность думать

Результаты оказались позитивными
Учёные решили выяснить, как смартфоны, которые уже стали постоянной частью жизни, влияют на нашу способность думать. Как оказалось, не так уж плохо.

Автор исследования позвал 125 добровольцев и разделил их на три группы. Затем людей поодиночке отправили в пустую комнату на шесть минут (хотя и не сообщили ими о длительности эксперимента). Участникам первой группы сказали, что они могут развлекать себя в комнате при помощи смартфона, нельзя только совершать звонки и отправлять сообщения. Членов второй группы попросили оставить телефоны вне комнаты и развлекать себя мыслями. Участникам третьей разрешили оставить смартфоны, но попросили не использовать их.

У добровольцев затем оценили уровень возбуждённости, сконцентрированности и общего настроения. Как выяснилось, участники, у которых не было телефонов, испытывали бо´льшие трудности с концентрацией внимания и попыткой сосредоточиться на мыслях. Те же, кто был вынужден сопротивляться соблазну взять рядом лежащий смартфон в руки, могли лучше концентрироваться.