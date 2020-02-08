Учёные рассказали о влиянии смартфонов на способность думать

Автор исследования позвал 125 добровольцев и разделил их на три группы. Затем людей поодиночке отправили в пустую комнату на шесть минут (хотя и не сообщили ими о длительности эксперимента). Участникам первой группы сказали, что они могут развлекать себя в комнате при помощи смартфона, нельзя только совершать звонки и отправлять сообщения. Членов второй группы попросили оставить телефоны вне комнаты и развлекать себя мыслями. Участникам третьей разрешили оставить смартфоны, но попросили не использовать их.

У добровольцев затем оценили уровень возбуждённости, сконцентрированности и общего настроения. Как выяснилось, участники, у которых не было телефонов, испытывали бо´льшие трудности с концентрацией внимания и попыткой сосредоточиться на мыслях. Те же, кто был вынужден сопротивляться соблазну взять рядом лежащий смартфон в руки, могли лучше концентрироваться.