Учёные рассказали о вреде фейерверков

Металлы добавляют в фейерверки, чтобы создать яркие цвета. Красные вспышки, например, можно сделать из стронция, а синие — из меди.

Чтобы изучить воздействие этих металлов на окружающую среду и человека, учёные собрали частицы, образовавшиеся в результате горения десяти разных типов фейерверков. Затем этими частицами воздействовали на клетки лёгких человека и мышей.

Как оказалось, продукты горения фейерверка могут вызывать воспалительную реакцию. Особенно сильная реакция возникла на фейерверк под названием «Чёрная кукушка»: связанный с ним образец содержал примерно 40 000 и 12 000 миллионных долей свинца и меди соответственно.