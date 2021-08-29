Учёные рассказали о взаимосвязи мозга и пола человека

Также такие различия могут быть связаны со скрытыми внутренними убеждениями исследователей. Это ярче всего проявляется при анализе итогов экспериментов и тестов, при которых применялись методы нейровизуализации.

Авторы исследования 2015 года пришли к выводу, что "женского" и "мужского" мозга нет. В строении мозга каждого отдельного человека есть лишь определённые части, которые можно назвать маскулинизированными и феминизированными областями, и по размеру они разные.

Вместе с тем были проведены другие исследования, результаты которых интерпретировались противоположным образом. Их авторы заявили, что у мужчин и женщин мозг имеет характерные отличия.

Автор статьи также сообщает, что сейчас есть доказательства отличия мужского мозга от женского на макроскопическом уровне. В части исследований учёные обнаружили подобные различия. При этом сам факт различий не говорит о том, что они обязательно врождённые. Джина Риппон, к примеру, утверждает, что такая разница связана с разным опытом мужчин и женщин, приобретённом в культурной гендерной среде. Такая идея является новой, пишет автор материала. Но она является также неверной, поскольку если бы по мере опыта мозг увеличивался в размерах, то мозг не помещался бы в черепе.

Вероятнее всего, рассуждает журналист, такие нейроанатомические гендерные различия - следствие программ феминизации или маскулинизации человеческого мозга. И проблема в том, что значение таких различий ещё неизвестно, несмотря на проведённые исследования. Другими словами, пока учёные не могут сказать, что означают различия в мозге и есть ли связь между поведением мужчины и женщины и культурными, биологическими факторами.

Споры возникают и по поводу взаимосвязи поведения и психологических особенностей личности.

В заключение автор материала утверждает, что абсолютно ясно сейчас только одно: чтобы разобраться, как на самом деле связаны мозг, гендер/пол, биология и культура, учёным нужно действовать сообща. То есть необходимо учитывать все результаты, полученные в области генетики, нейробиологии, психологии, социологии, и делать общие выводы.