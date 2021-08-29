Учёные рассказали о взаимосвязи мозга и пола человека

Учёные рассказали о взаимосвязи мозга и пола человекаЕсть две точки зрения на этот счёт
Вообще различия в поведении можно объяснить одновременно и влиянием общества и культуры, и биологией, говорится в материале. Поэтому и существуют две противоположные точки зрения.
Так, Джина Риппон в книге "Гендерный мозг" отрицает факт существования врождённых отличий мужского мозга от женского. Она уверена, что на различия в поведении повлияли культурные факторы, а некоторые ранее проведённые исследования проводились с целью доказать неполноценность женщин.
В то же время Джордан Петерсон заявляет, что разница полов - в самом врождённом строении мозга. То же самое утверждал один из бывших сотрудников компании Google.
В итоге это может привести к тому, что рассматриваться вопрос половых и гендерных различий будет крайне узко, утверждает автор.
Также такие различия могут быть связаны со скрытыми внутренними убеждениями исследователей. Это ярче всего проявляется при анализе итогов экспериментов и тестов, при которых применялись методы нейровизуализации.
Авторы исследования 2015 года пришли к выводу, что "женского" и "мужского" мозга нет. В строении мозга каждого отдельного человека есть лишь определённые части, которые можно назвать маскулинизированными и феминизированными областями, и по размеру они разные.
Вместе с тем были проведены другие исследования, результаты которых интерпретировались противоположным образом. Их авторы заявили, что у мужчин и женщин мозг имеет характерные отличия.
Автор статьи также сообщает, что сейчас есть доказательства отличия мужского мозга от женского на макроскопическом уровне. В части исследований учёные обнаружили подобные различия. При этом сам факт различий не говорит о том, что они обязательно врождённые. Джина Риппон, к примеру, утверждает, что такая разница связана с разным опытом мужчин и женщин, приобретённом в культурной гендерной среде. Такая идея является новой, пишет автор материала. Но она является также неверной, поскольку если бы по мере опыта мозг увеличивался в размерах, то мозг не помещался бы в черепе.
Вероятнее всего, рассуждает журналист, такие нейроанатомические гендерные различия - следствие программ феминизации или маскулинизации человеческого мозга. И проблема в том, что значение таких различий ещё неизвестно, несмотря на проведённые исследования. Другими словами, пока учёные не могут сказать, что означают различия в мозге и есть ли связь между поведением мужчины и женщины и культурными, биологическими факторами.
Споры возникают и по поводу взаимосвязи поведения и психологических особенностей личности.
В заключение автор материала утверждает, что абсолютно ясно сейчас только одно: чтобы разобраться, как на самом деле связаны мозг, гендер/пол, биология и культура, учёным нужно действовать сообща. То есть необходимо учитывать все результаты, полученные в области генетики, нейробиологии, психологии, социологии, и делать общие выводы.